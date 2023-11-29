رئيسة المفوضية الأوروبية: الإسرائيليون والفلسطينيون لديهم فرصة نادرة الآن للتوصل إلى حل سياسي للصراع

رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين أصبح الآن ممكنا أكثر مما كان عليه منذ أشهر عدة

رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين أصبح الآن ممكنا أكثر مما كان عليه منذ أشهر عدة

مدير منظمة الصحة العالمية: نقص الرعاية الصحية قد يؤدي إلى موت عدد أكبر من الناس بسبب الأمراض مقارنة بالقصف في غزة