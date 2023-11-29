أوكرانيا تعلن إسقاط 21 طائرة مسيّرة خلال هجمات ليلية

برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني في غزة كارثي ونحن أمام خطر حدوث مجاعة و6 أيام ليست كافية لتقديم كل المساعدة المطلوبة وسكان غزة بحاجة إلى الغذاء

برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني في غزة كارثي ونحن أمام خطر حدوث مجاعة و6 أيام ليست كافية لتقديم كل المساعدة المطلوبة وسكان غزة بحاجة إلى الغذاء

المدير العام للمستشفيات في غزة: المستشفيات الميدانية القادمة إلى غزة لم تدخل الخدمة بعد رغم الحاجة الماسة لها