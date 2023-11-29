أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام

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معلومات للـLBCI: جنود إسرائيليون في موقع العباد أطلقوا النار بالقرب من آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني أثناء دورية كانت تقوم بها قرب الموقع المحاذي لموقع لقوات اليونيفيل الدولية ولا إصابات