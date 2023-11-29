معلومات للـLBCI: جنود إسرائيليون في موقع العباد أطلقوا النار بالقرب من آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني أثناء دورية كانت تقوم بها قرب الموقع المحاذي لموقع لقوات اليونيفيل الدولية ولا إصابات

المدير العام لوزارة الصحة في غزة: بعد جهود من الأطباء سيعود مركز غسل الكلى للعمل اليوم بالمستشفى الإندونيسي

المدير العام لوزارة الصحة في غزة: بعد جهود من الأطباء سيعود مركز غسل الكلى للعمل اليوم بالمستشفى الإندونيسي

أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام