الجزيرة نقلا عن بلدية غزة: الاحتلال دمر مبنى الأرشيف المركزي وأعدم آلاف الوثائق التاريخية التي يعود عمرها لأكثر من 100 عام

إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة الى يوم غد بسبب تزامن جلسة اللجان النيابية المشتركة مع موعد الجلسة

إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة الى يوم غد بسبب تزامن جلسة اللجان النيابية المشتركة مع موعد الجلسة

المدير العام لوزارة الصحة في غزة: الاحتلال ما زال يمنع دخول الوقود إلى المستشفيات