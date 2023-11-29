إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة الى يوم غد بسبب تزامن جلسة اللجان النيابية المشتركة مع موعد الجلسة

"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟

"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟

الجزيرة نقلا عن بلدية غزة: الاحتلال دمر مبنى الأرشيف المركزي وأعدم آلاف الوثائق التاريخية التي يعود عمرها لأكثر من 100 عام