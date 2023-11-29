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الجزيرة: آليات إسرائيلية تطلق النار على مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة

آخر الأخبار
2023-11-29 | 04:39
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الجزيرة: آليات إسرائيلية تطلق النار على مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة
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الجزيرة: آليات إسرائيلية تطلق النار على مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة

 
 
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