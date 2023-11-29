بلينكن: سنركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة في غزة لتوصيل مزيد من المساعدات وسنناقش مع إسرائيل كيفية تحقيق أهدافها لمنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر

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