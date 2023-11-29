المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: سلامة قواتنا في غزة تبقى أولوية وأي محاولة اعتداء خلال الهدنة سنرد عليها

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نفعل ما بوسعنا لإخراج كل الرهائن ولا تأكيد لدينا بشأن أي تمديد

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نفعل ما بوسعنا لإخراج كل الرهائن ولا تأكيد لدينا بشأن أي تمديد

بلينكن: أوضحنا حتى قبل السابع من تشرين الأول إيماننا بأن حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي يؤدي إلى السلام