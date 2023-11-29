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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: سلامة قواتنا في غزة تبقى أولوية وأي محاولة اعتداء خلال الهدنة سنرد عليها

آخر الأخبار
2023-11-29 | 06:46
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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: سلامة قواتنا في غزة تبقى أولوية وأي محاولة اعتداء خلال الهدنة سنرد عليها
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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: سلامة قواتنا في غزة تبقى أولوية وأي محاولة اعتداء خلال الهدنة سنرد عليها

 
 
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