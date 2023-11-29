المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: 161 شخصا لا يزالون رهائن في غزة

مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالميّ في حال اتساع حرب إسرائيل وحماس

مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالميّ في حال اتساع حرب إسرائيل وحماس

أ.ف.ب: مسؤول في حماس يؤكد أن الحركة ستطلق رهائن روس من قطاع غزة الأربعاء