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رويترز عن مسؤول إسرائيلي: إطلاق سراح المزيد من النساء والأطفال الرهائن هو السبيل الوحيد لتمديد الهدنة

آخر الأخبار
2023-11-29 | 09:59
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رويترز عن مسؤول إسرائيلي: إطلاق سراح المزيد من النساء والأطفال الرهائن هو السبيل الوحيد لتمديد الهدنة
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رويترز عن مسؤول إسرائيلي: إطلاق سراح المزيد من النساء والأطفال الرهائن هو السبيل الوحيد لتمديد الهدنة

 
 
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