ابو الحسن لـ "حوار المرحلة": نحن بحاجة للجيش اللبناني اكثر من اي وقت مضى والحزب "ليس مستعجلا" إذ لا يريد ان يزعزع علاقته مع "التيار" ونظرية تعيين رئيس اركان واقعية و موضوع تعيين قائد جيش "الاكبر سناً" هو هرطقة

معلومات للـLBCI: جنود إسرائيليون في موقع العباد أطلقوا النار بالقرب من آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني أثناء دورية كانت تقوم بها قرب الموقع المحاذي لموقع لقوات اليونيفيل الدولية ولا إصابات

معلومات للـLBCI: جنود إسرائيليون في موقع العباد أطلقوا النار بالقرب من آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني أثناء دورية كانت تقوم بها قرب الموقع المحاذي لموقع لقوات اليونيفيل الدولية ولا إصابات

أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام