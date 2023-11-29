ابو الحسن لـ "حوار المرحلة": لن نصوت على الموازنة بشكلها الحالي وندعو باعادة النظر بكل الضرائب والمداخيل ولم يعد مقبولا الابقاء على إقفال الدوائر العقارية

إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة الى يوم غد بسبب تزامن جلسة اللجان النيابية المشتركة مع موعد الجلسة

إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة الى يوم غد بسبب تزامن جلسة اللجان النيابية المشتركة مع موعد الجلسة

الجزيرة نقلا عن بلدية غزة: الاحتلال دمر مبنى الأرشيف المركزي وأعدم آلاف الوثائق التاريخية التي يعود عمرها لأكثر من 100 عام