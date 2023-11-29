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o
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ابو الحسن لـ "حوار المرحلة": فلسطين منفتحة على حلّ الدولتين وهذا الامر مهم جدا
آخر الأخبار
2023-11-29 | 16:00
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ابو الحسن لـ "حوار المرحلة": فلسطين منفتحة على حلّ الدولتين وهذا الامر مهم جدا
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