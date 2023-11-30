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o
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22
o
كسروان
22
o
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o
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إرجاء لجنة الإقتصاد الوطنيّ والصناعة والتجارة جلستها التي كانت مقررة اليوم إلى الاثنين المقبل
آخر الأخبار
2023-11-30 | 02:19
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إرجاء لجنة الإقتصاد الوطنيّ والصناعة والتجارة جلستها التي كانت مقررة اليوم إلى الاثنين المقبل
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