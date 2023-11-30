وزير الأمن القومي الإسرائيلي: أدعو الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم

إذاعة الجيش الإسرائيلي: منفذا الهجوم من القدس الشرقية وكانا مسجونين سابقًا في إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلي: منفذا الهجوم من القدس الشرقية وكانا مسجونين سابقًا في إسرائيل

إرجاء لجنة الإقتصاد الوطنيّ والصناعة والتجارة جلستها التي كانت مقررة اليوم إلى الاثنين المقبل