وزير الخارجية الإسرائيلي: أبلغت بلينكن استعدادنا لمواصلة القتال حتى القضاء على حماس في غزة وعودة المختطفين

الجيش الإسرائيليّ أطلق قذيفة مدفعية على محيط تلة الراهب مقابل أطراف عيتا الشعب ورامية

الجيش الإسرائيليّ أطلق قذيفة مدفعية على محيط تلة الراهب مقابل أطراف عيتا الشعب ورامية

رويترز عن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان: إسرائيل ردت على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود