الجميل: المشكلة لم تكن يوما عند المعارضة التي تؤيد مبدأ مرشح توافقي ما زال حزب الله يرفضه

الجميل: الكرة في معلب حزب الله وعليهم أن يلاقونا في منتصف الطريق وأن يتخلوا عن منطق الفرض

الجميل: الكرة في معلب حزب الله وعليهم أن يلاقونا في منتصف الطريق وأن يتخلوا عن منطق الفرض

الجميل بعد لقائه لودريان: مرتاحون جدًا لمقاربة لودريان واللّقاء كان إيجابيًا جدًا