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مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة AB+ في مستشفى قلب يسوع للتبرع الاتصال على الرقم 71768960

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2023-11-30 | 06:10
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مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة AB+ في مستشفى قلب يسوع للتبرع الاتصال على الرقم 71768960
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مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة AB+ في مستشفى قلب يسوع للتبرع الاتصال على الرقم 71768960

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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