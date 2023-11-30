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إسرائيل تؤكد تسلم الجيش الرهينتين المفرج عنهما من قطاع غزة
آخر الأخبار
2023-11-30 | 10:16
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إسرائيل تؤكد تسلم الجيش الرهينتين المفرج عنهما من قطاع غزة
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