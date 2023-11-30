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الخارجية الأميركية: بلينكن ناقش مع عباس جهود تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطالة الهدن الإنسانية

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2023-11-30 | 10:58
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الخارجية الأميركية: بلينكن ناقش مع عباس جهود تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطالة الهدن الإنسانية
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الخارجية الأميركية: بلينكن ناقش مع عباس جهود تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطالة الهدن الإنسانية

 
 
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