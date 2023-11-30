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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل هذه الحرب حتى ننتصر ونقضي على حماس ونفكك كل قدراتها

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2023-11-30 | 11:29
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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل هذه الحرب حتى ننتصر ونقضي على حماس ونفكك كل قدراتها
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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل هذه الحرب حتى ننتصر ونقضي على حماس ونفكك كل قدراتها

 
 
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