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o
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o
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o
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إعادة فتح السّير في كافة الاتّجاهات المؤديّة إلى نفَقَيْ المطار- الكوكودي المُتّجِهَيْن نحو الجنوب بعد الانتهاء من أعمال الصيانة
آخر الأخبار
2023-11-30 | 11:42
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إعادة فتح السّير في كافة الاتّجاهات المؤديّة إلى نفَقَيْ المطار- الكوكودي المُتّجِهَيْن نحو الجنوب بعد الانتهاء من أعمال الصيانة
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