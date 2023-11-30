ميشال معوض للـLBCI: لبنان اليوم بحرب غير شاملة ومحدودة وهذه الحرب استشهد فيها مدنيين وصحافيين وهي تؤثر على وضعنا الإقتصادي وعلينا وقف هذه الحرب قبل أن تصبح شاملة

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