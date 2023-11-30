ميشال معوض للـLBCI: لودريان اعتبر أن هناك تقدمًا بقبول كل الأطراف بالذهاب نحو الخيار الثالث محليًا ودوليًا وإقليميًا ونحن نقبل بالخيار الثالث إنما ليس أي خيار ثالث

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