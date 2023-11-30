ميشال معوض للـLBCI: مع تأكيدنا على وقوفنا الى جانب الشعب الفلسطيني يحق لنا كلبنانيين ألا نكون ساحة صراع فلماذا ساحة الدعم يجب أن تكون عبر لبنان؟ فلماذا لا تكون عبر ايران أو سوريا؟ لماذا دائما على حساب اللبنانيين؟

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