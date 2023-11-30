ترقبوا الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيڤ لودريان في مقابلة خاصة مع الزميل ألبير كوستانيان الجمعة أول كانون الأول مباشرةً بعد نشرة الأخبار المسائية عبر الـLBCI

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