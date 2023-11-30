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ميشال معوض للـLBCI: نحن لسنا أقلية خائقة ولا يمكن لأحد فرض إرادته علينا مع إحترامنا لسليمان فرنجية

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2023-11-30 | 14:31
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ميشال معوض للـLBCI: نحن لسنا أقلية خائقة ولا يمكن لأحد فرض إرادته علينا مع إحترامنا لسليمان فرنجية
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ميشال معوض للـLBCI: نحن لسنا أقلية خائقة ولا يمكن لأحد فرض إرادته علينا مع إحترامنا لسليمان فرنجية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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