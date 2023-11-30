ميشال معوض للـLBCI: الموازنة تشكل مؤامرة كبرى على لبنان واللبنانيين وهي ستؤدي الى تهجير ما تبقى من شبابنا وطاقتنا البشرية وهذه الموزانة هي موازنة اغتيال القطاع الخاص الشرعي أو ما تبقى منه

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