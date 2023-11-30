أ.ف.ب: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عودة ست رهائن أفرج عنهم في غزة إلى إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي: أبلغت بلينكن استعدادنا لمواصلة القتال حتى القضاء على حماس في غزة وعودة المختطفين

وزير الخارجية الإسرائيلي: أبلغت بلينكن استعدادنا لمواصلة القتال حتى القضاء على حماس في غزة وعودة المختطفين

رويترز عن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان: إسرائيل ردت على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود