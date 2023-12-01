الخارجية القطرية: ندعو المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال في قطاع غزة

قطر للمجتمع الدوليّ: لسرعة التحرك لوقف القتال في غزة

قطر للمجتمع الدوليّ: لسرعة التحرك لوقف القتال في غزة

سرايا القدس: قصفنا تجمعًا لجنود وآليات العدو المتمركزة في محور نتساريم بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل