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بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
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آخر الأخبار
2023-12-01 | 04:38
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كتائب القسام: قصفنا تجمعات العدو شمال غرب مدينة غزة برشقات من منظومة صواريخ رجوم وقذائف هاون
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