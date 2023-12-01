المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية: تمكنا من إطلاق سراح 110 من الرهائن بينهم 86 إسرائيليًا وحماس تنتهك حقوق الرهائن الإسرائيليين من خلال التعذيب والإنتهاكات الجسدية

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المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية: هدف إسرائيل هو إستعادة كل الرهائن ولن نتخلى عن أي شخص ونبذل الجهود لتقليص الضحايا بين المدنيين وحددنا أماكن للإخلاء في غزة