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الجزيرة: غارات إسرائيلية على خانيونس جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2023-12-01 | 07:32
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الجزيرة: غارات إسرائيلية على خانيونس جنوبي قطاع غزة
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