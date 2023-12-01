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وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تفهم لغة القوة فقط وسنواصل الحرب حتى القضاء عليها وعلى قدراتها وإعادة المختطفين

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2023-12-01 | 11:10
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وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تفهم لغة القوة فقط وسنواصل الحرب حتى القضاء عليها وعلى قدراتها وإعادة المختطفين
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وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تفهم لغة القوة فقط وسنواصل الحرب حتى القضاء عليها وعلى قدراتها وإعادة المختطفين

 
 
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