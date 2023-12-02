الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل منفتحة على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار والرهائن أثناء القتال
آخر الأخبار
2023-12-02 | 03:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل منفتحة على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار والرهائن أثناء القتال
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
ستريت
جورنال
مسؤول
إسرائيلي:
إسرائيل
منفتحة
التفاوض
إطلاق
النار
والرهائن
أثناء
القتال
التالي
ميقاتي للـLBCI: نعمل على تعزيز المناخ والبيئة الصحية
الصايغ للـ LBCI: للعمل على خطة استجابة لمساعدة المجتمعات اثر كوارث التغير المناخي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:33
اجتماع بين ميقاتي وماكرون في دبي.. وهذا ما تم التطرّق اليه
أخبار لبنان
07:33
اجتماع بين ميقاتي وماكرون في دبي.. وهذا ما تم التطرّق اليه
0
آخر الأخبار
07:30
المقاومة الاسلامية: استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة
آخر الأخبار
07:30
المقاومة الاسلامية: استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة
0
فنّ
07:13
النجم العالمي "ذا ويكند" يتبرّع بـ2.5 مليون دولار لغزة
فنّ
07:13
النجم العالمي "ذا ويكند" يتبرّع بـ2.5 مليون دولار لغزة
0
فنّ
07:12
معجبة من ذوي الهمم تقتحم المسرح... وتصرّف مؤثّر من أحلام الشامسي (فيديو)
فنّ
07:12
معجبة من ذوي الهمم تقتحم المسرح... وتصرّف مؤثّر من أحلام الشامسي (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:33
اجتماع بين ميقاتي وماكرون في دبي.. وهذا ما تم التطرّق اليه
أخبار لبنان
07:33
اجتماع بين ميقاتي وماكرون في دبي.. وهذا ما تم التطرّق اليه
0
آخر الأخبار
07:30
المقاومة الاسلامية: استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة
آخر الأخبار
07:30
المقاومة الاسلامية: استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة
0
فنّ
07:13
النجم العالمي "ذا ويكند" يتبرّع بـ2.5 مليون دولار لغزة
فنّ
07:13
النجم العالمي "ذا ويكند" يتبرّع بـ2.5 مليون دولار لغزة
0
فنّ
07:12
معجبة من ذوي الهمم تقتحم المسرح... وتصرّف مؤثّر من أحلام الشامسي (فيديو)
فنّ
07:12
معجبة من ذوي الهمم تقتحم المسرح... وتصرّف مؤثّر من أحلام الشامسي (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:57
صورة نادرة لوالد قيس الشيخ نجيب... والشبه بينهما كبير
فنّ
06:57
صورة نادرة لوالد قيس الشيخ نجيب... والشبه بينهما كبير
0
آخر الأخبار
07:30
المقاومة الاسلامية: استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة
آخر الأخبار
07:30
المقاومة الاسلامية: استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة
0
أخبار لبنان
05:02
ميقاتي من Cop28: أناشدكم جميعاً فلنتجاوز خلافاتنا ونتعاون لضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة
أخبار لبنان
05:02
ميقاتي من Cop28: أناشدكم جميعاً فلنتجاوز خلافاتنا ونتعاون لضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة
0
منوعات
2023-11-28
كلاب طليقة أوصلت الشرطة الى أحد المنازل... ما عُثر عليه خلف باب مفتوح في في الداخل مرعب!
منوعات
2023-11-28
كلاب طليقة أوصلت الشرطة الى أحد المنازل... ما عُثر عليه خلف باب مفتوح في في الداخل مرعب!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:17
ميقاتي للـLBCI: نعمل على تعزيز المناخ والبيئة الصحية
أخبار لبنان
04:17
ميقاتي للـLBCI: نعمل على تعزيز المناخ والبيئة الصحية
0
أخبار دولية
03:30
الصايغ للـ LBCI: للعمل على خطة استجابة لمساعدة المجتمعات اثر كوارث التغير المناخي
أخبار دولية
03:30
الصايغ للـ LBCI: للعمل على خطة استجابة لمساعدة المجتمعات اثر كوارث التغير المناخي
0
أخبار لبنان
02:56
فياض يشرح دور لبنان في COP28 : النهضة الحالية هي بقطاع الطاقة المتجددة
أخبار لبنان
02:56
فياض يشرح دور لبنان في COP28 : النهضة الحالية هي بقطاع الطاقة المتجددة
0
أخبار لبنان
14:00
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري..
أخبار لبنان
14:00
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قمة زعماء العالم انطلقت: عين على المناخ وعين على الحرب بين اسرائيل وحماس
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قمة زعماء العالم انطلقت: عين على المناخ وعين على الحرب بين اسرائيل وحماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت اصدار محاضر جباية لمخيمات النازحين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت اصدار محاضر جباية لمخيمات النازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟
0
رياضة
13:31
برونزية للبنان في بطولة آسيا للجودو..من هي صاحبة هذا الانجاز؟
رياضة
13:31
برونزية للبنان في بطولة آسيا للجودو..من هي صاحبة هذا الانجاز؟
0
أخبار دولية
13:31
الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة
أخبار دولية
13:31
الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
17:16
شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة
خبر كاذب
17:16
شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة
2
خبر عاجل
13:42
لودريان للـLBCI: على المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة وبعد التحدث مع الفرقاء تبين ان أيّا من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات
خبر عاجل
13:42
لودريان للـLBCI: على المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة وبعد التحدث مع الفرقاء تبين ان أيّا من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات
3
فنّ
12:29
لقاء يجمع قصي الخولي بالممثلة التركية هاندي أرتشيل...شاهدوا نظرات إعجابها به! (فيديو)
فنّ
12:29
لقاء يجمع قصي الخولي بالممثلة التركية هاندي أرتشيل...شاهدوا نظرات إعجابها به! (فيديو)
4
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنتين على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور خانقة في المحلة وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على تسهيل المرور
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنتين على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور خانقة في المحلة وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على تسهيل المرور
5
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟
6
خبر عاجل
13:02
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع
خبر عاجل
13:02
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع
7
منوعات
15:30
عامل تشريح في حالة ذعر بعد أن سمع امرأة تلهث في كيس الجثث...إليكم التفاصيل!
منوعات
15:30
عامل تشريح في حالة ذعر بعد أن سمع امرأة تلهث في كيس الجثث...إليكم التفاصيل!
8
آخر الأخبار
14:55
وزير الخارجية الإيراني: أبلغنا قادة المقاومة الفلسطينية سابقا أن رد المقاومة سيكون ساحقا إذا استؤنفت الحرب
آخر الأخبار
14:55
وزير الخارجية الإيراني: أبلغنا قادة المقاومة الفلسطينية سابقا أن رد المقاومة سيكون ساحقا إذا استؤنفت الحرب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More