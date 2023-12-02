المقاومة الإسلامية تنعى خضر سليم عبود "فداء" من بلدة دير عامص في جنوب لبنان

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ميقاتي خلال Cop28: أذكر أّن رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ تعهدَت بتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المناطق التي تواجه الحروب والأزمات والتهجير