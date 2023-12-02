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المقاومة الإسلامية تنعى خضر سليم عبود "فداء" من بلدة دير عامص في جنوب لبنان

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2023-12-02 | 04:40
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المقاومة الإسلامية تنعى خضر سليم عبود &quot;فداء&quot; من بلدة دير عامص في جنوب لبنان
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المقاومة الإسلامية تنعى خضر سليم عبود "فداء" من بلدة دير عامص في جنوب لبنان

 
 
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