ميقاتي خلال Cop28: بينما كنا نتداول بشأن الجوانب الحاسمة للتقييم العالمي والتكيف والتخفيف والقدرة على الصمود والتمويل أناشدكم جميعاً أن نتجاوز خلافاتنا ونتعاون لمصلحة الجميع ولضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة

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ميقاتي خلال Cop28: الشيخ زايد علّمنا أهمية وكيفية التسامح والعيش معاً وبنى الامارات على هذه الجذور وترك بصمات لا تمحى في كل الميادين ومنها ما يجمعنا اليوم أيضاً