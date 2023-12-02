ميقاتي خلال Cop28: من الضروري توسيع نطاق آليات التمويل لمواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة في الخسائر والأضرار وتوسيع نطاقها لتشمل إعادة بناء اقتصاد أخضر مستدام في لبنان

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: بعد الحرب غزة لن تشكل خطرا علينا

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: بعد الحرب غزة لن تشكل خطرا علينا

ميقاتي خلال Cop28: لقد عانى قطاع الطاقة لدينا مع الأزمات المتلاحقة ومن الضروري تنشيطه وضمان تعبئة التمويل الكافي لتحديثه وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وبالتالي التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ