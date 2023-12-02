نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري للجزيرة: لا تبادل للأسرى إلا بعد وقف الحرب والمقاومة مستعدة لكل السيناريوهات الإسرائيلية العسكرية سواء الحرب البرية أو الجوية أو غيرها

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