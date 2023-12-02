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نتنياهو: السلطة الفلسطينية لا تحارب الإرهاب بل تمول الإرهاب وهي ليست الجهة المفترض أن تدخل غزة الآن
آخر الأخبار
2023-12-02 | 14:18
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نتنياهو: السلطة الفلسطينية لا تحارب الإرهاب بل تمول الإرهاب وهي ليست الجهة المفترض أن تدخل غزة الآن
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