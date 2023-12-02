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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قضينا على قادة ومخربين من حماس وسنواصل تفكيك الحركة

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2023-12-02 | 14:38
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قضينا على قادة ومخربين من حماس وسنواصل تفكيك الحركة
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قضينا على قادة ومخربين من حماس وسنواصل تفكيك الحركة

 
 
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