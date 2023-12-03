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24
o
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o
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o
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o
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أدرعي: إطلاق صاروخ مضاد للدروع الليلة الماضية من لبنان سقط في منطقة مفتوحة قرب بلدة يفتاح دون وقوع إصابات وقصفنا بالمدفعية عدة مناطق داخل لبنان
آخر الأخبار
2023-12-03 | 02:44
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أدرعي: إطلاق صاروخ مضاد للدروع الليلة الماضية من لبنان سقط في منطقة مفتوحة قرب بلدة يفتاح دون وقوع إصابات وقصفنا بالمدفعية عدة مناطق داخل لبنان
*
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