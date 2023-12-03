قصف اسرائيلي على اطراف بلدة مروحين ومنطقة حامول واطراف بلدة عيتا الشعب وعلى محيط بلدة الناقورة

رعد: الجيش الإسرائيلي تحول إلى أسوأ جيش في العالم

رعد: الجيش الإسرائيلي تحول إلى أسوأ جيش في العالم

في أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها.. دوا ليبا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة ومشرقة! (صور)