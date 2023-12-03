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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعاً لجنود الإحتلال شرق موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة
آخر الأخبار
2023-12-03 | 08:23
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعاً لجنود الإحتلال شرق موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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