الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية: سنواصل جهودنا مع الدول الفاعلة لاستئناف الهدنة في غزّة وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار
آخر الأخبار
2023-12-03 | 10:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية: سنواصل جهودنا مع الدول الفاعلة لاستئناف الهدنة في غزّة وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوزراء
الخارجية
القطرية:
سنواصل
جهودنا
الدول
الفاعلة
لاستئناف
الهدنة
وصولاً
لإطلاق
النار
التالي
الجزيرة: غارات إسرائيلية وقصف مدفعي متواصل على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
وزير الدفاع الأميركي: حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة القابلة للحياة للخروج من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:32
مجزرة جديدة في جباليا
أخبار دولية
13:32
مجزرة جديدة في جباليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رفض أميركي لخطة إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رفض أميركي لخطة إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة
0
أخبار دولية
13:29
بريطانيا ستقوم بطلعات استطلاعية فوق قطاع غزة للمساعدة في تحديد مكان الرهائن
أخبار دولية
13:29
بريطانيا ستقوم بطلعات استطلاعية فوق قطاع غزة للمساعدة في تحديد مكان الرهائن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
في بكركي... جوقة فيلوكاليّا تقدم عرض يسوع ابن الانسان لجبران خليل جبران
تقارير نشرة الاخبار
13:24
في بكركي... جوقة فيلوكاليّا تقدم عرض يسوع ابن الانسان لجبران خليل جبران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:32
مجزرة جديدة في جباليا
أخبار دولية
13:32
مجزرة جديدة في جباليا
0
أخبار دولية
13:29
بريطانيا ستقوم بطلعات استطلاعية فوق قطاع غزة للمساعدة في تحديد مكان الرهائن
أخبار دولية
13:29
بريطانيا ستقوم بطلعات استطلاعية فوق قطاع غزة للمساعدة في تحديد مكان الرهائن
0
أخبار دولية
13:24
دمشق ترفض قرار منظمة دولية بحظر صادرات المواد الكيميائية إلى سوريا
أخبار دولية
13:24
دمشق ترفض قرار منظمة دولية بحظر صادرات المواد الكيميائية إلى سوريا
0
آخر الأخبار
13:16
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية للجزيرة: عملية التفاوض مستمرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة ومتفائلون من خلال الجهود المبذولة بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة
آخر الأخبار
13:16
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية للجزيرة: عملية التفاوض مستمرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة ومتفائلون من خلال الجهود المبذولة بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر كاذب
2023-12-01
شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة
خبر كاذب
2023-12-01
شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة
0
فنّ
2023-12-02
دانييلا رحمة تكشف قصّة حبّها السريّة: تنفع أن تتحوّل لفيلم سينمائي!
فنّ
2023-12-02
دانييلا رحمة تكشف قصّة حبّها السريّة: تنفع أن تتحوّل لفيلم سينمائي!
0
منوعات
2023-11-22
أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)
منوعات
2023-11-22
أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)
0
فنّ
2023-10-30
محمد رمضان يستفزّ القنوات الإسرائيليّة ويفجّر مفاجأة غير متوقعة (فيديو)
فنّ
2023-10-30
محمد رمضان يستفزّ القنوات الإسرائيليّة ويفجّر مفاجأة غير متوقعة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:32
مجزرة جديدة في جباليا
أخبار دولية
13:32
مجزرة جديدة في جباليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رفض أميركي لخطة إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رفض أميركي لخطة إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
في بكركي... جوقة فيلوكاليّا تقدم عرض يسوع ابن الانسان لجبران خليل جبران
تقارير نشرة الاخبار
13:24
في بكركي... جوقة فيلوكاليّا تقدم عرض يسوع ابن الانسان لجبران خليل جبران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ماذا في آخر تطورات الوضع الأمني في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ماذا في آخر تطورات الوضع الأمني في الجنوب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
في القليعة ومرجعيون... وحدها تحضيرات الميلاد تضخ الحياة بين الناس
تقارير نشرة الاخبار
13:10
في القليعة ومرجعيون... وحدها تحضيرات الميلاد تضخ الحياة بين الناس
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 3-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 3-12-2023
0
أخبار دولية
12:14
مجددا... الجيش الاسرائيلي يعتقل الطالبة الجامعية جنين عَمر
أخبار دولية
12:14
مجددا... الجيش الاسرائيلي يعتقل الطالبة الجامعية جنين عَمر
0
أخبار دولية
12:04
الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينتين في البحر الأحمر
أخبار دولية
12:04
الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينتين في البحر الأحمر
0
أخبار لبنان
07:47
رفع أكبر علم لبناني في مدينة طرابلس
أخبار لبنان
07:47
رفع أكبر علم لبناني في مدينة طرابلس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:44
الامطار تعود قريبا... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة
حال الطقس
01:44
الامطار تعود قريبا... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة
2
أخبار لبنان
10:19
هيئة ادارة السير تعلن إنجاز معاملات جديدة بدءا من الثلاثاء
أخبار لبنان
10:19
هيئة ادارة السير تعلن إنجاز معاملات جديدة بدءا من الثلاثاء
3
آخر الأخبار
15:28
القناة ١٢ الإسرائيلية: فشل في أحد صواريخ القبة الحديدية أثناء عملية الإعتراض يؤدي إلى سقوطه
آخر الأخبار
15:28
القناة ١٢ الإسرائيلية: فشل في أحد صواريخ القبة الحديدية أثناء عملية الإعتراض يؤدي إلى سقوطه
4
اخبار البرامج
14:30
بشرى الخليل في المجهول: "أعتبر نفسي من أولى سيدات العالم"... ومن هي سيدة الجنوب الأولى؟
اخبار البرامج
14:30
بشرى الخليل في المجهول: "أعتبر نفسي من أولى سيدات العالم"... ومن هي سيدة الجنوب الأولى؟
5
خبر عاجل
10:27
الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة
خبر عاجل
10:27
الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة
6
أخبار دولية
00:31
تفاصيل عن منفذ هجوم باريس ليل السبت
أخبار دولية
00:31
تفاصيل عن منفذ هجوم باريس ليل السبت
7
فنّ
07:20
حريق هائل اندلع بسيارته.. نادر الأتات ينجو من حادث مروع وهذا ما قاله! (فيديو)
فنّ
07:20
حريق هائل اندلع بسيارته.. نادر الأتات ينجو من حادث مروع وهذا ما قاله! (فيديو)
8
آخر الأخبار
00:53
إن بي سي نيوز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
00:53
إن بي سي نيوز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More