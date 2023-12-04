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o
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2023-12-04 | 04:35
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة
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