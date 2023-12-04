الأمينة العامة للمجلس الوطنيّ للبحوث العلمية تمارا الزين لـعشرين30: الثورات الصناعية ساهمت في ارتفاع درجات الحرارة ما أدّى إلى احتباس حراريّ وبالتالي تغير مُناخيّ والأصح تسميته بالاضطراب المُناخيّ

مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الافريقية بأسلوب مختلف في باريس

مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الافريقية بأسلوب مختلف في باريس

الخارجية الإيرانية: لا يمكن لأميركا دعم الحرب على غزة والقول إنها لا تسعى لتوسيع رقعة الحرب في الوقت ذاته