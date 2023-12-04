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الزين لعشرين30: الكوب 28 إراحة ضمير للقوى العالمية المسؤولة عن الانبعاثات وفيها بعض من النفاق في مطالبتها من دول لا تشكّل انبعاثاتها 0,05 في المئة من الانبعاثات العالمية كلبنان مثلًا

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2023-12-04 | 15:06
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الزين لعشرين30: الكوب 28 إراحة ضمير للقوى العالمية المسؤولة عن الانبعاثات وفيها بعض من النفاق في مطالبتها من دول لا تشكّل انبعاثاتها 0,05 في المئة من الانبعاثات العالمية كلبنان مثلًا
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الزين لعشرين30: الكوب 28 إراحة ضمير للقوى العالمية المسؤولة عن الانبعاثات وفيها بعض من النفاق في مطالبتها من دول لا تشكّل انبعاثاتها 0,05 في المئة من الانبعاثات العالمية كلبنان مثلًا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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