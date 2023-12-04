الزين لعشرين30: الكوب 28 إراحة ضمير للقوى العالمية المسؤولة عن الانبعاثات وفيها بعض من النفاق في مطالبتها من دول لا تشكّل انبعاثاتها 0,05 في المئة من الانبعاثات العالمية كلبنان مثلًا

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