ياسين لعشرين30: بحثنا كوزراة بيئة في الإلتزامات الوطنية البيئية اللازمة منذ سنتين ونحدّثها مرارًا والمشكلة الأبرز في لبنان هي النقل أي المحاولة للإنتقال إلى وسائل نقل صديقة للبيئة

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